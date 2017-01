POL-NE: Mutmaßliche Wohnwagen-Diebe nach versuchtem Firmeneinbruch flüchtig

Rommerskirchen (ots) - Am Mittwoch (11.1.), gegen 19:40 Uhr, wurde ein Spaziergänger an der Rudolf-Diesel-Straße Zeuge eines merkwürdigen Vorfalls. Vor dem Tor eines umzäunten Firmengeländes im dortigen Industriegebiet stand ein Auto quer auf der Straße. Neben dem beschädigten Metalltor, fielen dem Passanten drei Männer auf dem dahinter gelegenen Grundstück auf. Der Zeuge verständigte die Polizei und wusste auch zu berichten, dass das tatverdächtige Trio inzwischen mit einem dunkelblauen Toyota Corolla oder Avensis mit Stufenheck in Richtung Venloer Straße geflüchtet sei. Im Rahmen der Fahndung konnte der beschriebene Pkw nicht angetroffen werden. Am Tatort stellten die Polizisten später fest, dass das Firmentor aufgebrochen war und sich die Unbekannten offenbar an einem hochwertigen Wohnanhänger auf dem Gelände zu schaffen gemacht hatten. Die Kripo ermittelt uns sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf die drei Tatverdächtigen oder das von ihnen genutzte Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die 02131-3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell