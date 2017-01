POL-NE: Polizei ermittelt nach Exhibitionismus-Vorwurf

Dormagen-Hackenbroich (ots) - Zwei Jugendliche verständigten am Mittwoch (11.1.), gegen 15:30 Uhr, die Polizei. Sie gaben an, dass sich ihnen ein Mann in schamverletzender Art und Weise im Bereich Burgstraße gezeigt hätte. Sie beschrieben das Aussehen des Tatverdächtigen, so dass Polizisten ihn wenig später im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen konnten. Der 47-jährige bestritt die Vorwürfe vehement und gab an, nur an einen Baum uriniert zu haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

