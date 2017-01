POL-NE: BMW aus Tiefgarage gestohlen

Neuss (ots) - Bereits mit Pressemeldung vom 11.01.2017; 10:28 Uhr, berichtete die Polizei von einem BMW-Diebstahl an der Helmholtzstraße in Neuss. Im Verlauf des Mittwochs (11.1.) erstattete ein weiterer BMW-Eigentümer Anzeige, weil sein grauer 390L (tiefergelegt mit schwarzem Heckspoiler) aus einer Tiefgarage am Grefrather Weg gestohlen worden war. Die Tat geschah in der vorangegangenen Nacht (10./11.1.) oder den frühen Morgenstunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug mit den Kennzeichen ME-SY1453, beziehungsweise dessen Verbleib geben können, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell