POL-NE: Senioren fielen nicht auf Enkeltrick herein

Neuss/Rhein-Kreis Neuss (ots) - Es hat sich offenbar herumgesprochen - hinter Geldforderungen am Telefon stecken oft betrügerische Absichten. Beim sogenannten "Enkeltrick" erhalten zumeist ältere Menschen Anrufe von einer Person, die sich als Verwandter ausgibt und eine finanzielle Notlage vortäuscht. So geschehen am Dienstagnachmittag (10.01.) in Neuss. Gegen 15:00 Uhr meldete sich telefonisch eine angebliche Tochter eines über 90-jährigen Ehepaares und bat um schnellste Übergabe eines hohen Geldbetrages. Das Ehepaar "roch" aber den falschen Braten und beendete das Gespräch.

Obwohl die Täter immer öfter auf aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger treffen, verzeichnet die Polizei weiterhin regelmäßig Betrugsversuche dieser Art. Deshalb ist es wichtig, auch zukünftig misstrauisch zu sein, wenn ein vermeintlicher Verwandter am Telefon um Geld bittet. Allenfalls ein Rückruf über eine vertraute, das heißt altbekannte Nummer kann ein wenig Sicherheit verschaffen, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um ein Familienmitglied handelt. Den Trickbetrügern kann wirksam begegnet werden, wenn potentielle Opfer die "Masche" kennen und wissen, wie sie sich im Fall eines solchen Anrufes verhalten sollen. Es ist entscheidend, nicht auf die Forderungen einzugehen und unmittelbar im Anschluss an das Gespräch, die Polizei zu verständigen über die 02131 300-0 oder über den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell