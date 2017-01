POL-NE: Duo überfällt Tankstelle und erbeutet Zigaretten

Dormagen-Hackenbroich (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter bedrohten in der Nacht zu Mittwoch (11.1.), gegen 3 Uhr, das Personal einer Tankstelle an der Kruppstraße in Dormagen-Hackenbroich. Das Duo forderte unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe, die Herausgabe von Geld. Da die Bareinnahmen aber besonders gesichert waren, erbeuteten die Räuber nur eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln. Das Duo flüchtete anschließend über ein angrenzendes Feld in Richtung Bergiusstraße.

Die Zeugen beschrieben die Täter wie folgt: Beide jungen Männer (geschätztes Alter 20 Jahre) waren etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Sie sprachen Deutsch. Der Täter mit der Schusswaffe trug eine graue Jogginghose, beige-braune Schuhe und hatte sich mit einem Schal vermummt. Sein Komplize war mit einer Bluejeans und beigen Schuhen bekleidet. Beide hatten die Kapuzen ihrer schwarzen Pullover oder Jacken tief ins Gesicht gezogen. Nach dem Überfall riefen die Angestellten die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf und fahndet nun anhand der Zeugenbeschreibung nach dem räuberischen Duo. Wer Hinweise auf die Identität der beiden Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich unter 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell