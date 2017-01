POL-NE: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen

Neuss, Dormagen, Korschenbroich (ots) - Am Dienstag (10.1.) erstatteten vier Wohnungsinhaber Anzeige bei der Polizei, weil sie am selben Tag Opfer von Einbrechern geworden waren.

Zwischen 17 und 21:50 Uhr schlugen Täter an der Mohnstraße in Neuss-Reuschenberg zu. Sie hebelten eine Terrassentür auf und stahlen nach ersten Erkenntnissen Armbanduhren.

In Dormagen lagen die Tatorte an der Rheinfelder Straße und an der Oststraße. Zutritt verschafften sich die Diebe, indem sie die Terrassentür, beziehungsweise ein Fenster aufhebelten. Über die mögliche Beute liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Beide Taten ereigneten sich zwischen 16 und 18:30 Uhr.

Während der Abwesenheit von Bewohnern des Tulpenwegs in Korschenbroich, zwischen 16 und 21:45 Uhr, stiegen Unbekannte durch ein aufgebrochenes Fenster ein. Abgesehen hatten es die Diebe offenbar auf Schmuck und Geld.

In allen genannten Fällen ermittelt das zentrale Kriminalkommissariat 14 in Neuss. Hier werden auch Zeugenhinweise entgegengenommen, die die Polizei über die Telefonnummer 02131-3000 erreichen. Die Polizei geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Wohnungseinbrecher vor. Sie kann aber nicht überall sein und ist daher auch auf Hinwiese aus der Bevölkerung angewiesen.

Auf der Internetseite der Polizei www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss finden Bürgerinnen und Bürger Informationen zur Kampagne "Riegel vor!" und Beratungstermine in Sachen Einbruchschutz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell