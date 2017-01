POL-NE: Auffahrunfall sorgte für Verkehrsstörungen

Neuss-Grimlinghausen (ots) - Nach ersten Erkenntnissen achtete am Dienstagabend (10.01.), gegen 18:40 Uhr, ein 39-jähriger Neusser nicht darauf, dass sich der Verkehr vor ihm staute und fuhr in Höhe der Einmündung Bonner Straße/Landstraße 137 mit seinem PKW Mercedes auf einen PKW Opel auf. Dieser wurde wiederum auf einen Renault geschoben. Dabei verletzten sich beide Insassen des Opels. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach dem Zusammenstoß und während der Unfallaufnahme kam es auf der Bonner Straße zu Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell