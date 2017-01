POL-NE: Autodiebe schlagen gleich mehrfach zu

Neuss, Dormagen (ots) - Seit Mittwochmorgen (11.1.) "vermissen" in Dormagen-Horrem gleich zwei Fahrzeughalter ihre Autos. Unbekannte stahlen die beiden 5er BMW, die am Nachmittag beziehungsweise frühen Abend des Vortags (10.1.) auf Parkflächen "Am Rath" abgestellt worden waren. Die Eigentümer erstatteten Anzeige bei der Polizei. Diese fahndet nun nach den Limousinen, die mit den Kennzeichen NE-XT479 (5er BMW, Baujahr 2008, weiß) und K-SY9076 (5er BMW, Baujahr 2006, grau) versehen waren.

Die Ermittler der Kripo bitten Anwohner oder Passanten, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge, gegebenenfalls sogar LKW oder Transporter, in Tatortnähe festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Zeugen werden auch für einen Autodiebstal in Neuss gesucht. Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch (11.1.) stahlen Unbekannte einen schwarzen 1er BMW (Baujahr 2008) mit den amtlichen Kennzeichen NE-S8382 aus einer Tiefgarage an der Helmholtzstraße. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen genommen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell