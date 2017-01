POL-NE: Unfallfahrer flüchtete - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Stadionviertel (ots) - Am Dienstagmittag (10.01.), gegen 12:20 Uhr, wollte ein Paketzusteller an der Viktoriastraße gerade in seinen Transporter einsteigen, als er vom Fahrer eines großen schwarzen PKW angefahren wurde. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Gielenstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Rettungskräfte brachten den 22-jährigen Neusser in ein Krankenhaus, wo er behandelt wird. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell