POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Neuss-Reuschenberg (ots) - Am Montagabend (09.01.) erstattete ein 22-jähriger Neusser bei der Polizei Strafanzeige und gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Der junge Mann schilderte, dass er, gegen 19:30 Uhr, von mehreren Jugendlichen angegriffen wurde. Der 22-Jährige war zu Fuß auf der Straße "An der Barriere" unterwegs, als ihn plötzlich vier Unbekannte von hinten angriffen. Während sie auf das Opfer einschlugen, nahmen sie ihm sein Bargeld und eine Mütze ab. Nach dem Überfall begab sich der Neusser nach Hause, wo er seinem Vater den Vorfall schilderte. Der junge Mann erlitt bei dem Überfall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach einem 18 bis 20 Jahre alten Quartett. Nach Angaben des Opfers waren sie türkischstämmig. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die vier jungen Männer geben können, melden sich unter der Telefonnummer 02131 300-0.

