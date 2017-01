POL-NE: Falsche "Wasserwerker" unterwegs

Korschenbroich (ots) - Ungebetenen Besuch hatte eine Anwohnerin der Werner-von-Siemens-Straße in Korschenbroich. Am Montagvormittag (09.01.), gegen 11:15 Uhr, klingelten zwei angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke bei der über 80-Jährigen. Die Männer gaben vor, die Wasserleitungen hinsichtlich einer Verunreinigung und eines offensichtlichen Rohrbruchs überprüfen zu müssen. So verschafften sie sich so Zugang in die Wohnung, wo sie sofort auf beschäftigt taten. Nach wenigen Minuten war ihre "Arbeit" erledigt. Die Unbekannten baten die Bewohnerin noch Geld zu wechseln, anschließend verschwand das Duo in unbekannte Richtung. Anschließend stellte die Seniorin den Verlust von Bargeld fest. Sie informierte die Polizei, der folgende Personenbeschreibung von den Tatverdächtigen vorliegt:

Die erste Person war etwa 40 Jahre alt, zirka 190 Zentimeter groß, von korpulenter Statur mit einem auffallend dicken Bauch. Die zweite Person war gleich alt, schlank und etwa 170 Zentimeter groß. Beide trugen dunkelblaue Arbeitsanzüge mit roten Streifen an den Ärmeln, ähnlich einer Uniform. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Trickbetrüger handelt.

Zeugen, denen die Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Neusser Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann aus, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen benachrichtigen Sie umgehend unter der Notrufnummer 110 die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell