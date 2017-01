POL-NE: Einbrecher klettern auf Balkon - Polizei berät zum Einbruchschutz

Sicher wohnen in Meerbusch. Bild-Infos Download

Meerbusch-Büderich (ots) - Am Montag (9.1.), zwischen 16 und 19 Uhr, gelangten Täter über den Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Poststraße in die Wohnung im ersten Obergeschoss. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten Geld und Schmuck bevor sie unerkannt entkamen.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Tat geben kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer 02131-3000 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 14 der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Informationen darüber, wie man sich bestmöglich vor Einbrechern schützen kann, erhält man kompetent und kostenlos durch die Experten der Polizei. Bei Vorträgen über die Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes, können sich Wohnungsinhaber in den kommenden Wochen (11.1. bis 22.2.), jeweils mittwochs um 18 Uhr, in der Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss, Tipps holen, wie man Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt". Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 02131-300-25514 oder 02131-300-25516 ist erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell