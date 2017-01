POL-NE: Panzerglas hält Einbruchversuch stand

Korschenbroich (ots) - In der Nacht zu Montag (9.1.), gegen 3 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Mühlenstraße durch laute Geräusche geweckt. Am Fenster beobachtete die Zeugin ein dunkles Auto, das sich mit hoher Geschwindigkeit über die Sebastianusstraße in Fahrtrichtung "An der Sandkuhle" entfernte. Zunächst maß sie ihren Beobachtungen keine besondere Bedeutung zu. Am nächsten Morgen fand sich dann eine Erklärung für das nächtliche Treiben. Offenbar hatten bislang unbekannte Täter versucht, in das dortige Schmuckgeschäft einzudringen. Nachdem das Panzerglas des Schaufensters offenbar einem Glasschneider standgehalten hatte, versuchten die Täter, es mit einem Kanaldeckel einzuwerfen, auch dies misslang.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die ebenfalls auf den Einbruchversuch aufmerksam wurden und Hinweise zu den handelnden Personen oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können, um Kontaktaufnahme mit der Kripo unter Telefon 02131-3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell