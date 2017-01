POL-NE: Glastür einer Bäckerei mit Kanaldeckel eingeworfen

Neuss-Norf (ots) - Unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Montag (9.1.), gegen 3:30 Uhr, mit einem Kanaldeckel die Eingangstür einer Bäckerei an der Straße "Am Alten Bach" ein. Ob sie die, in einem Einkaufsmarkt befindliche, Filiale durch das Loch in der Glastür betraten oder unverrichteter Dinge flüchteten, ist fraglich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die möglicherweise durch das Geräusch von berstendem Glas auf das Geschehen aufmerksam wurden oder Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell