POL-NE: Einbrecher in Elsen unterwegs

Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (8.1.), zwischen 14:30 und 19:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "Im Buschfeld" auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen unerkannt. Eine Zeugin erinnerte sich später, gegen 18:20 Uhr, einen lauten Knall gehört zu haben, maß dem aber keine besondere Bedeutung zu. Was die Diebe mitgehen ließen, ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Wer als Wohnungsinhaber Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschieben" möchte, kann sich bei den Experten der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Am Mittwoch (11.01.), um 18 Uhr, findet eine Infoveranstaltung im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten (Telefon: 02131-300-25514 oder 02131-300-25516).

