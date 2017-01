POL-NE: Einbrecher suchen Pomona heim

Beratung zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Am Samstag (7.1.) verließen Anwohner der Straße "Pomona", gegen 10:15 Uhr, ihr Einfamilienhaus. Als sie am Abend, gegen 20:30 Uhr, heimkehrten, stellten sie fest, dass mehrere Schubladen und Schränke geöffnet waren und sich Unbekannte über die rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Die Einbruchsopfer verständigten die Polizei. Abgesehen hatten es die Täter auf Schmuck, ein Notebook und ein I-Pad.

Bei einem benachbarten Haus scheiterten die Diebe beim Versuch, durch ein aufgehebeltes Fenster einzusteigen. Offenbar schlug sie der ausgelöste Alarm in die Flucht.

Oft sind (Terrassen-) Türen und Fenster Schwachstellen an einem Haus, was den Einbruchschutz betrifft. Technische Sicherungen, die den Arbeitsaufwand und damit das Entdeckungsrisiko der Einbrecher erhöhen, können zum Teil nachgerüstet werden.

Lassen Sie sich beraten! Die kostenlosen Informationsveranstaltungen der Polizei in Neuss, an der Jülicher Landstraße 178, finden mittwochs, jeweils um 18 Uhr, an folgenden Terminen statt:

11. Januar, 18. Januar, 25. Januar, 01. Februar, 08. Februar, 15. Februar, 22. Februar

Um Anmeldung wird gebeten (Telefonnummer 02131-300-25514 oder 02131-300-25516).

