POL-NE: Frau pöbelt Spaziergänger an - Dormagenerin muss sich wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand verantworten

Dormagen (ots) - Mit einer äußerst renitenten Frau hatten es Polizeibeamte am Samstagabend (07.01.), gegen 22:10 Uhr, in Dormagen zu tun. Eine 30-Jährige pöbelte im Bereich des Bahnhofs am Willy-Brandt-Platz mehrere Passanten an und beleidigte sie. Als Polizisten die aggressive Frau zur Rede stellten und ihr einen Platzverweis erteilen wollten, ging sie auf die Ordnungshüter los. Sie attackierte und beleidigte die Beamten auf das Übelste. Ein Beamter erlitt Verletzungen, konnte seinen Dienst aber weiter versehen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter die Randaliererin in Gewahrsam. Da sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, entnahm ihr ein Bereitschaftsarzt die notwendig gewordene Blutprobe. Die 30-Jährige muss sich demnächst wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell