POL-NE: Trio nach Raub gesucht

Neuss (ots) - Ein 52-jähriger Neusser wurde in der Nacht zum Samstag (07.01.) in Neuss Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann war, gegen 2:00 Uhr, zu Fuß im Bereich des Stadtgarten, zwischen Flora-/ und Jülicher Straße unterwegs, als ihm plötzlich drei unbekannte männliche Personen gegenüber standen. Während einer aus dem Trio ihn am Arm packte, durchsuchte eine zweite Person die Jacke des Opfers und riss sie ihm schließlich vom Körper. Anschließend flüchtete das Trio mit der Beute aus dem Stadtgarten in unbekannte Richtung. In der Jacke befanden sich neben Bargeld und einem iPhone, auch Kreditkarten.

Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass sie einen dunkleren Teint haben sollen. Einer der drei Männer trug ein gelbes bis ockerfarbenes Käppi.

Nach dem Überfall ging der 52-Jährige zur Polizeiwache und erstattete dort Anzeige.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben können, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell