POL-NE: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Dormagen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin informierte am Sonntagmorgen (08.01.) gegen 00:25 Uhr die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte. Zwei Männer versuchten offenbar, die Eingangstür einer Bäckerei auf der Deichstraße aufzubrechen. Während umgehend mehrere Streifenwagen entsandt wurden, flüchteten die Täter in Richtung der Straße "Am Kirchpfad". Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Männer wohl keine Beute gemacht. Trotz umfangreicher Fahndung konnten sie im näheren Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Zur Beschreibung der Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Neusser Polizei unter 02131-3000. (Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell