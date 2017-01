POL-NE: Raub auf Getränkemarkt

Meerbusch (ots) - Am Samstagabend (07.01.) überfielen zwei unbekannte männliche Täter einen Getränkemarkt in Osterath. Gegen 19:20 Uhr betraten die maskierten Männer den Getränkemarkt; während ein Täter die Angestellte mit einer Pistole in Schach hielt, entwendete der andere Täter die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Männer zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Polizei liegt folgende Beschreibung vor: die Person mit der Waffe ist etwa 175-180 cm groß, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Weste, einer hellblauen Jeanshose und blauen Turnschuhen. Bei der Tat verbarg er sein Gesicht hinter einem Schal oder ähnlichem. Der Täter, der in die Kasse griff, wird als ca. 185 cm groß beschrieben, trug eine graue Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Auch er hatte sich mit einem Schal oder einem ähnlichen Kleidungsstück maskiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Räubern verlief ohne Erfolg. Die Polizei fragt daher, wem Personen bekannt sind, auf die die Beschreibung zutrifft oder wer im Umfeld des Getränkemarkts auf der Breite Straße zur fraglichen Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise bitte an die Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000. (Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell