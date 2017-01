POL-NE: Einbrecher scheitern an Terrassentür und aufmerksamen Bewohnern

Polizei berät zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Dormagen (ots) - Am Donnerstag (5.1.) versuchten bislang unbekannte Täter, die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Herderstraße aufzubrechen. Sie schoben den Rollladen hoch und hebelten an der Terrassentür. Doch diese hielt den erfolglosen Bemühungen stand. Die Einbrecher mussten unverrichteter Dinge von dannen ziehen.

Übereilt aber ebenfalls ohne Beute nahmen Täter am Donnerstag (5.1.), gegen 18:30 Uhr, an der Straße "An der Langenfuhr" die Beine in die Hand. Beim Versuch über den Balkon in eine Wohnung einzusteigen, waren sie von Zeugen überrascht worden. Diese verständigten die Polizei, konnten die Flüchtigen aber nicht näher beschreiben.

Einbrecher haben keine Zeit. Je länger sie brauchen, um in ein Haus oder eine Wohnung einzudringen, desto höher ist ihr Entdeckungsrisiko. Oft sind es "Gelegenheitstäter". Ihr vorrangiges Ziel ist es, nicht bemerkt zu werden. Lassen sich Fenster oder Terrassentüren leicht aufhebeln, ist der Rest nur noch eine Frage von wenigen Minuten.

Aber Einbrecher kommen nicht überall rein. Oft lassen sie sich schon durch einfache aber wirkungsvolle technische Sicherungen an Türen und Fenstern von ihrem Vorhaben abhalten.

Wer als Wohnungsinhaber Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschieben" möchte, kann sich bei den Experten der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Am Mittwoch (11.01.), um 18 Uhr, findet eine Infoveranstaltung im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten (Telefon: 02131-300-25514 oder 02131-300-25516).

