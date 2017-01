POL-NE: Handtaschendiebstahl in Kirche - Polizei fahndet nach auffallend großem Täter mit kurzen blonden Haaren

Neuss (ots) - Am Donnerstagabend (05.01.), gegen 18:25 Uhr, hielt sich eine 46-jährige Frau in der Kirche am Marienkirchplatz auf. Ihre Handtasche hatte sie neben sich auf der Bank abgestellt. Plötzlich bemerkte sie einen Mann hinter sich, der nach ihrer Handtasche griff und flüchtete. Als die Kirchgängerin sofort die Verfolgung aufnahm, spritzte der Täter ihr eine Flüssigkeit ins Gesicht. So abgelenkt, gelang es ihm mit der Beute unerkannt zu entkommen. Die 46-Jährige erlitt bei dem Vorfall keine Verletzungen. Sie konnte den Mann folgendermaßen beschreiben:

190 bis 195 Zentimeter groß, etwa 20 Jahre alt, blondes kurzes Haar, gebräunte Gesichtsfarbe, bekleidet mit blauer Jeans und dünner Jacke.

Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen durch die Polizei konnte die weggeworfene Handtasche im Bereich Salzstraße aufgefunden werden. Das Portemonnaie fehlte.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die den Mann am Donnerstagabend im Umfeld der Kirche gesehen haben oder die anderweitige Hinweise auf den Täter geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Neuss unter 02131 3000 zu melden.

