POL-NE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Neuss-Augustinusviertel (ots) - Am Donnerstagmittag (05.01.), gegen 12:50 Uhr, bog ein 63-jähriger Neusser mit seinem PKW Mercedes von der Straße Meertal nach links auf den Berghäuschensweg in Richtung Kölner Straße ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 71-jährigen Neusserin, die in diesem Augenblick den Berhäuschensweg überqueren wollte. Die Seniorin verletzte sich dabei. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell