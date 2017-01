POL-NE: Autos kommen von Fahrbahn ab - Vorsicht bei Straßenglätte!

Rommerskirchen, Kaarst (ots) - Eine 44-jährige Dormagenerin befuhr am Donnerstag (5.1.), gegen 5:20 Uhr, die Bundesstraße 477, aus Gohr kommend, in Richtung Rommerskirchen. In Höhe der Ortseinfahrt Frixheim wollte sie ihre Geschwindigkeit verringern, geriet dabei jedoch ins Schleudern. Sie rutschte über die Gegenfahrbahn und den dortigen Bushaltestreifen frontal gegen eine Mauer. Das Auto der 44-Jährigen wurde stark beschädigt. Rettungskräfte brachten die Fahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus.

Etwa zeitgleich ereignete sich ein ähnlicher Verkehrsunfall in Kaarst-Driesch. Auf der Hauptstraße, in Höhe des Ortsausgangs in Richtung Büttgen, geriet der Pkw einer 38-jährigen Kaarsterin ins Rutschen, drehte sich mehrfach und stieß gegen ein Verkehrszeichen und einen Beleuchtungsmast. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die 38-Jährige klagte über Schmerzen und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei nahm die Unfälle auf und bittet Verkehrsteilnehmer, auch in den kommenden Tagen bei Schneeglätte und überfrierender Nässe besonders vorsichtig zu fahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell