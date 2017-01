POL-NE: Wohnungseinbrecher aktiv - Nutzen Sie das Beratungsangebot der Polizei

Beratung zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Neuss, Dormagen, Jüchen (ots) - In Teilen des Rhein-Kreises Neuss brachen Unbekannte am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag (04./05.01.) in Wohnungen und Häuser ein.

"Im Melchersfeld" in Neuss-Gnadental hebelten sie, zwischen 9 und 20 Uhr, die Terrassentür einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Um an der Tür "arbeiten" zu können, mussten sie einen Rollladen hochschieben. Was ihnen an Beute in die Hände fiel, ist noch unbekannt.

Am Joseph-Edmonds-Weg in Dormagen-Delhoven knackten Einbrecher das Fenster einer Gästetoilette. Als sie in das Einfamilienhaus eindrangen, schlug gegen 17:40 Uhr, ein Alarm an. Die Täter gaben daraufhin Fersengeld. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Beute machten die Flüchtigen nach ersten Erkenntnissen keine.

In der Zeit von 15:45 Uhr bis 20:15 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Souterrain-Wohnung an der Kesselstraße in Dormagen-Gohr. Hebelspuren an der Terrassentür zeugen von der Arbeitsweise der Einbrecher. Angaben zum eventuellen Diebesgut liegen noch nicht vor.

In Jüchen-Gierath hatten Bewohner eines Reihenhauses in der Nacht zum Donnerstag (05.01.) ungebetene Besucher zu Gast. Gegen 2:30 Uhr wurde ein Bewohner durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam. Durch den Türspalt konnte er zwei männliche Personen in Richtung "Grüner Weg" flüchten sehen. Eine Personenbeschreibung des Duos liegt nicht vor.

Die Polizei sicherte Spuren an den einzelnen Tatorten und wertet diese derzeit noch aus. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Örtlichkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss geht mit zivilen und uniformierten Streifen gegen Wohnungseinbrüche vor. Jeder kann auch selbst etwas dafür tun, Einbrüche zu verhindern. Oft sind (Terrassen-) Türen und Fenster Schwachstellen an einem Haus, was den Einbruchschutz betrifft. Technische Sicherungen, die den Arbeitsaufwand und damit das Entdeckungsrisiko der Einbrecher erhöhen, können zum Teil nachgerüstet werden.

Lassen Sie sich beraten! Die kostenlosen Informationsveranstaltungen der Polizei in Neuss, an der Jülicher Landstraße 178, finden mittwochs, jeweils um 18 Uhr, an folgenden Terminen statt:

11.01.2017 18.01.2017 25.01.2017 01.02.2017 08.02.2017 15.02.2107 22.02.2017

Um Anmeldung wird gebeten (Telefonnummer 02131-300-25514 oder 02131-300-25516).

