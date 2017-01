POL-NE: LKW Kontrollgeräte ausgebaut - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Uedesheim (ots) - Auf dem Gelände eines Servicebetriebes für Trucks und Busse im Gewerbegebiet an der Tucherstraße brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (05.01.), zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr, an insgesamt 32 Fahrzeugen die Fahrerkabinen auf. Ziel der Diebe waren die eingebauten digitalen EU-Kontrollgeräte, früher Fahrtenschreiber genannt, die sie ausbauten.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Neusser Fachkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell