POL-NE: Mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Korschenbroich (ots) - Ein 18-jähriger Mönchengladbacher geriet am Mittwochmittag (04.01.) auf der Pescher Straße ins Visier einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Korschenbroich, weil er während der Autofahrt mit dem Handy telefonierte. Bei der anschließenden Überprüfung musste der junge Mann eingestehen, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Das war aber noch nicht alles. Die Kennzeichen am Ford Fiesta waren in Neuss von einem anderen Fahrzeug entwendet worden. Der junge Mann gab an, sich das Auto nur geliehen zu haben. Auf den Fahrzeughalter und -Fahrer kommen nun Ermittlungen des Verkehrs- und Kriminalkommissariats zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell