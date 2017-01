POL-NE: Scheibenklirren ruft die Polizei auf den Plan

Beratung zum Einbruchschutz durch die Polizei Bild-Infos Download

Neuss-Norf (ots) - Am Dienstag (3.1.), gegen 15:15 Uhr, vernahm eine Zeugin verdächtige Geräusche aus einem Haus an der Donaustraße und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort ein eingeworfenes Fenster und durchwühlte Schränke fest. Die ungebetenen Besucher waren bereits über alle Berge. Was die Unbekannten möglicherweise mitgehen ließen, steht noch nicht fest.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Die Erfahrung zeigt - Einbrecher scheitern in über 40 Prozent der bekanntgewordenen Fälle, beim Versuch in Häuser oder Wohnungen einzudringen. Gut gesicherte Fenster und Türen machen ihnen die Arbeit schwer.

Wer Tätern sprichwörtlich einen "Riegel vorschieben" möchte, kann sich bei den Experten der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Am Mittwoch (11.01.), um 18 Uhr, findet eine Infoveranstaltung im Beratungsraum der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten (Telefon: 02131-300-25514 oder 02131-300-25516).

