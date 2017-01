POL-NE: Einbrecher schlagen zweifach in Mehrfamilienhaus zu

Meerbusch (ots) - Am Dienstag (3.1.), zwischen 8:30 und 19:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Necklenbroicher Straße ein. Zutritt verschafften sie sich in einem Fall gewaltsam über die Terrassentür und im anderen Fall hebelten sie ein Fenster auf. Abgesehen hatten es die Diebe offenbar auf Geld und Schmuck. Als die Einbrüche bemerkt wurden und die Bewohner die Polizei verständigten, waren die Täter vermutlich schon über alle Berge.

Die Kripo sicherte Spuren an den beiden Tatorten und nahm die Ermittlungen auf. Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Insbesondere in Mehrfamilienhäusern aber auch in Wohnsiedlungen ist eine intakte Nachbarschaft eine gute Versicherung gegen Diebe, Einbrecher und Betrüger. Man sollte den Kontakt mit seinen Mitmenschen vertrauensvoll pflegen und aufmerksam sein Wohnumfeld im Auge behalten. Fallen dann fremde Personen auf, die offenbar die Umgebung auskundschaften oder sich unbefugt im Hausflur oder auf Grundstücken aufhalten, sollte schnell die Polizei verständigt werden, über die Telefonnummer 02131-3000 oder den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell