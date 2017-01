POL-NE: Zwei Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich

Neuss (ots) - Eine verletzte Person und hoher Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagabend (03.01.). Gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Neusser mit seinem Renault, die Gielenstraße in Richtung Rheydter Straße. Zur gleichen Zeit war ein 47-jähriger Neusser mit seinem Toyota auf der Rheydter Straße in Richtung Hermannsplatz unterwegs. Im Kreuzungsbereich Gielenstraße / Rheydter Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Toyota-Fahrer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats bezüglich der Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell