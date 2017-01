POL-NE: Ergebnis polizeilicher Verkehrskontrollen am Dienstag

Dormagen (ots) - Am Dienstag (03.01.) führten Polizeibeamte der Wache Dormagen schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durch. In der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 12:40 Uhr, wurden in Nievenheim und Hackenbroich insgesamt 42 Fahrzeuge überprüft. Davon waren 20 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs, kamen aber mit einem Verwarnungsgeld davon. Zwei Fahrzeugführer hatten die Ladung unsachgemäß gesichert.

Geschwindigkeitsüberschreitungen werden oft als "Kavaliersdelikte" angesehen. Vergessen wird dabei oft, welche Auswirkungen sie auf die Reaktions- und Bremswege, und damit auf den gesamten Anhalteweg, haben. Ein Auto mit Tempo 30 braucht bei einer Notbremsung circa 13,5 Meter bis zum Stillstand. Ein Pkw der mit 40 km/h unterwegs ist, hätte nach diesen 13,5 Metern noch eine Restgeschwindigkeit von über 30 Stundenkilometern. Für ein Kind, das über die Straße läuft, wäre ein Zusammenstoß in diesem Fall lebensgefährlich.

