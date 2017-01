POL-NE: Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Neuss (ots) - Am Montag (2.1.), gegen 15:30 Uhr, stießen an der Kreuzung Bergheimer Straße / Dreikönigenstraße / Schillerstraße drei Autos zusammen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 31-jähriger Neusser, aus Richtung Innenstadt kommend, auf der Bergheimer Straße bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit zwei Autos die, eines von rechts und eines von links, die Bergheimer Straße bei Grün überqueren wollten. Der 31-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An den beteiligten Autos entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Kreuzung musste zum Zweck der polizeilichen Unfallaufnahme zwischenzeitlich gesperrt werden.

