POL-NE: Seniorin wurde Opfer von Trickdieben

Neuss-Nordstadt (ots) - Unter dem Vorwand Mitarbeiter einer Multimediafirma zu sein, erlangten zwei Unbekannte am Montagmittag (02.01.), gegen 12:15 Uhr, Zuritt zur Wohnung einer Seniorin "Am Kivitzbusch". Während einer der beiden die Dame in ein Gespräch verwickelte, betrat der zweite unbemerkt andere Räume. Nachdem die beiden Männer plötzlich eilig die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte, dass ihr Schmuck entwendet wurde.

Nach den beiden Dieben fahndet nun die Kriminalpolizei.

Sie waren dunkel gekleidet, circa 180 Zentimeter groß und sprachen deutsch mit Akzent. Sie trugen eine Art Firmenausweis an einem Band um den Hals.

Hinweise auf die Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Trotzdem viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen äußerst skeptisch gegenüber Fremden an der eigenen Haustür sind, verzeichnet die Polizei weiterhin regelmäßig Betrugsversuche dieser Art. Deshalb ist es wichtig, auch zukünftig misstrauisch zu sein, wenn unbekannte Personen unter einem Vorwand Einlass in die Wohnung erbitten. Den Trickbetrügern beziehungsweise Trickdieben kann nur wirksam begegnet werden, wenn potentielle Opfer die "Maschen" kennen und sich in der akuten Situation zu helfen wissen, zum Beispiel indem nur durch die geschlossene Tür oder hinter der vorgelegten Sicherheitskette mit den Bittstellern kommuniziert wird. Unangekündigte Besuche von Firmen, Handwerkern oder ähnlichem sind unüblich. Der Zutritt zur Wohnung sollte in solchen Fällen verwehrt werden, insbesondere wenn sich der Wohnungsinhaber alleine zuhause befindet. Im Verdachtsfall sollte die Polizei über die 02131 300-0 oder über den Notruf 110 verständigt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell