POL-NE: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Grimlinghausen (ots) - Am Montag (02.01.), in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 20:15 Uhr, gelangten Unbekannte auf das rückwärtige Grundstück eines Reihenhauses an der Volmerswerther Straße. Dort hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und betraten die Wohnung. Über Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Einbrecher kommen nachts... - Irrtum! Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist. Zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus. Aber Einbrecher haben keine Zeit. Je länger sie brauchen, um in ein Haus oder eine Wohnung einzudringen, desto höher ist ihr Entdeckungsrisiko. Ihr vorrangiges Ziel ist es, nicht bemerkt zu werden. Lassen sich Fenster oder Terrassentüren leicht aufhebeln, ist der Rest nur noch eine Frage von wenigen Minuten.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt jedoch: Einbrecher kommen nicht überall rein. Mitunter lassen sie sich schon durch einfache aber wirkungsvolle technische Sicherungen an Türen und Fenstern von ihrem Vorhaben abhalten.

Wer sich über Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes informieren möchte, findet kompetente Ansprechpartner bei der Polizei. Die Experten der Kriminalprävention beraten kostenlos.

