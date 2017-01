POL-NE: Containerbrände beschäftigen die Polizei

Neuss (ots) - Am Samstagabend (31.12.2016), gegen 21:50 Uhr, brannte in Reuschenberg, an der Erprather Straße, ein Papiercontainer. Durch das Feuer, beziehungsweise durch die Hitze, wurden auch ein Auto und eine Anhängerplane in Mitleidenschaft gezogen.

Am Sonntag (01.01.), gegen 12:10 Uhr, brannten vier Müllbehälter an der Willi-Graf-Straße, in Neuss-Weckhoven.

Gegen 15:00 Uhr brannte ein Altpapiercontainer im Bereich Meertal / Berghäuschensweg.

Die Brände wurden allesamt durch die Feuerwehr gelöscht.

Hinweise auf Verursacher hat die Kripo bisher nicht. Diesbezüglich werden Zeugen gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell