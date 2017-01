POL-NE: Kleidercontainer brannte - Polizei ermittelt

Dormagen-Horrem (ots) - Unbekannte zündeten am Sonntag (01.01.) an der Straße "Am Rath" einen Kleidercontainer an. Der Brand konnte kurz darauf, gegen 12:00 Uhr, durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

