POL-NE: Versuchter Raub auf Gaststätte - Polizei fahndet mit Hubschrauber nach maskiertem Täter

Dormagen-Zons (ots) - Gegen 23:15 Uhr, betrat am Donnerstag (29.12.), ein bislang unbekannter Mann eine Gaststätte an der Nievenheimer Straße in Zons. Er hielt der Bedienung eine Schusswaffe entgegen und forderte in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Als der Räuber bemerkte, dass Gäste im Schankraum auf die Situation aufmerksam wurden, verlor er offensichtlich die Nerven und flüchtete ohne Beute in Richtung Rilkestraße.

Die Zeugen beschrieben den Flüchtigen als etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank und bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem trug der Unbekannte eine schwarze Plastikmaske mit weißen Applikationen.

Unter anderem mittels Hubschrauber fahndete die Polizei nach dem Maskierten. Die Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Kripo vernahm Zeugen des Vorfalls. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder zu seinem Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell