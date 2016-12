POL-NE: Einbrecher benötigen nur wenige Minuten

Kampagne zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Korschenbroich-Kleinenbroich (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag (29.12.), in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Hallenbad" auf. Aus der Wohnung entwendeten die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

"Einbrecher kommen nicht überall rein..." Mehr als 40 Prozent aller Einbrüche bleiben im Versuchsstadium stecken. Gelegenheitstäter lassen sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle technische Sicherungen von ihren Absichten abhalten. Fakt ist: Sichtbare Sicherungstechnik wirkt auf den Täter eher abschreckend als anziehend. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine längere "Arbeitszeit" und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Entdeckungsrisiko des Einbrechers. Die Polizei empfiehlt daher "Lassen Sie sich beraten und schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor". Informationen zur Kampagne "Riegel vor" findet man im Internet unter www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell