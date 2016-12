POL-NE: Wohnungseinbrüche beschäftigen die Polizei

Beratung zum Einbruchschutz Bild-Infos Download

Neuss (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (28.12.), 12:00 Uhr, und Donnerstag (29.12.), 14:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Glasscheibe der rückwärtigen Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Johann-Bugenhagen-Straße ein. Sie gelangten in die Wohnung und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Zu einem weiteren Tageswohnungseinbruch kam es am Donnerstag (29.12.) in einem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße. Unbekannte Täter brachen, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 20:00 Uhr, eine Wohnungstür auf und entwendeten unter anderem Schmuck und ein Mobiltelefon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter 02131 300-0.

Einbruchschutz durch intakte Nachbarschaft. Die Polizei kann nicht überall sein, um Straftaten zu verhindern. Doch Nachbarn, die einander helfen, gibt es fast immer. Es gilt aufmerksam zu sein, gegenüber Fremden und eine gesunde Skepsis an den Tag zu legen, bevor man jemandem mittels elektronischem Türöffner Zugang zum Haus gewährt. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher, Diebe und Betrüger kaum eine Chance. Verdächtige Wahrnehmungen sollten unverzüglich der Polizei gemeldet werden. In aktuellen Fällen über die 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell