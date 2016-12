POL-NE: Navi-Diebe knacken BMW - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Speck (ots) - In der Nacht von Mittwoch (28.12.) auf Donnerstag (29.12.) waren in Speck unbekannte Diebe unterwegs. Ziel der Täter war das fest eingebaute Navigationssystem eines an der Harbernusstraße geparkten 5er BMW. Wie sie in den Innenraum der Limousine gelangten, ist noch unbekannt. Die Spurenauswertung dauert momentan noch an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 mit dem Neusser Fachkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen.

Bemerken Sie etwas Verdächtiges in Ihrer Nachbarschaft? Interessieren sich Fremde für die Häuser oder Autos in Ihrer Straße? Informieren Sie schnell die Polizei über den Notruf 110. Die Polizei setzt bei der Bekämpfung von Autoaufbrüchen auf uniformierte und zivile Streifen. Bei ihrer täglichen Arbeit ist sie insbesondere auch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen, denn die Polizei kann nicht überall sein. Teilen Sie Ihre aktuellen verdächtigen Beobachtungen sofort mit und die Polizei geht diesen nach.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell