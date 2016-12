POL-NE: Unbekannte sprengen Geldautomat - Kripo sucht Zeugen

Neuss-Norf (ots) - In der Nacht zum Freitag (30.12.), gegen 03:10 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Straße "Am Goldberg", der in einem Vorraum einer Filiale eines Geldinstitutes untergebracht ist, zur Detonation.

Parallel dazu erhielt die Polizei über mehrere Anrufer Kenntnis vom Vorfall. Nach der Sprengung des Automaten, vermutlich durch Einleiten von Gas, konnten die Täter unerkannt flüchten.

Sie erbeuteten Geldkassetten. Wie viel Bargeld ihnen dabei in die Hände fiel, kann momentan nicht gesagt werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, unter anderem mittels Hubschrauber, blieben bislang ohne Erfolg. Die Spurensicherung und weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Nach Angaben der Zeugen flüchteten zwei Personen, die Skimasken trugen, in einem dunkelfarbenen Audi, in Richtung Kruppstraße vom Tatort. Weitere Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das benutzte Fluchtfahrzeug liegen momentan noch nicht vor. Bei der Explosion wurde niemand verletzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

