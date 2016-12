POL-NE: Tageswohnungseinbruch - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Beratung der Polizei Bild-Infos Download

Grevenbroich-Südstadt (ots) - Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschafften sich Unbekannte am Mittwochvormittag (28.12.) in der Südstadt gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus "Am Bendgraben".

Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt. Die Tatzeit lag zwischen 09:40 Uhr und 10:15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Wohnungseinbruch geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell