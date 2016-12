POL-NE: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Wohnungseinbrecher

Grevenbroich-Neukirchen (ots) - Am Mittwochnachmittag (28.12.) kam es in Neukirchen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Polizei fahndet nun nach dem Tatverdächtigen.

Nach ersten Ermittlungen versuchte ein unbekannter Mann, gegen 17:25 Uhr, an der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Kühlchen", die Terrassentür aufzuhebeln.

Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, entdeckte ein Anwohner den vermeintlichen Einbrecher. Dieser gab daraufhin Fersengeld und flüchtete über den angrenzenden Friedhof in Richtung der Straße "Unterdorf". Dort stieg er in einen auf dem Parkplatz stehenden Kleinwagen und verschwand in Richtung Bromberger Straße.

Vom Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass er ein Käppi trug. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Möglicherweise ist der Unbekannte in dem Wohngebiet aufgefallen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Mann gesehen haben oder andere verdächtige Beobachtungen (zum Fahrzeug, etc.) gemacht haben, sich mit dem zentralen Kriminalkommissariat 14 in Neuss in Verbindung zu setzen (Telefon 02131 3000).

