POL-NE: Einbruch in Bäckerei

Rommerskirchen-Eckum (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (29.12.) sind noch unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Bahnstraße eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Türelementes gelangten die Diebe in die Geschäftsräume und entwendeten etwas Münzgeld. Entdeckt wurde die Tat, gegen 05.30 Uhr, durch Mitarbeiter der Bäckerei. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wird um einen Anruf bei der Polizei (02131/3000) gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell