POL-NE: Unbekannte zündeln an Briefkasten - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich-Glehn (ots) - Bewohner eines Hauses "Am Kirchkamp" in Glehn wurden am späten Dienstagabend (27.12.), gegen 22:30 Uhr, durch Rauchgeruch auf ein offenes Feuer aufmerksam. Als sie nachsahen stellten sie fest, dass Flammen aus dem Briefkasten schlugen. Der Brand konnte durch die Bewohner selbständig gelöscht werden. Die mittlerweile informierte Feuerwehr lüftete anschließend das verqualmte Haus. Es gab keine Verletzten. Eine Zeugin beobachtete zur Tatzeit eine unbekannte Person, die in gebückter Haltung vom Eingangsbereich in Richtung Schule lief.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts führen können, werden von der Kripo Neuss, Telefon 02131 3000, entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell