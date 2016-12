POL-NE: Zwei Einbruchsversuche in Mehrfamilienhaus

Einbruchsberatung der Polizei Bild-Infos Download

Meerbusch (ots) - An der Grünstraße versuchten Einbrecher am zweiten Weihnachtstag (Montag / 26.12.), zwischen 11 und 15 Uhr, in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Sie kletterten auf die Balkone und hebelten an den Glastüren. In einem Fall durchsuchten sie mehrere Räume im anderen Fall blieb es nach ersten Erkenntnissen beim erfolglosen Versuch. Ob die Täter Beute machten, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die ermittelnde Polizei ruft mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben auf, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Nähere Informationen auch zur Kampagne "Riegel vor!" findet man im Internet: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

