POL-NE: Polizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruchsberatung der Polizei Bild-Infos Download

Grevenbroich (ots) - Einbrecher stiegen zwischen Montag (26.12.); 17 Uhr und Dienstag (27.12.); 3:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Uhlhornstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume, bevor sie unerkannt entkamen. Was die Diebe mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 02131-3000 Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Nähere Informationen auch zur Kampagne "Riegel vor!" findet man im Internet: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell