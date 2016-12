POL-NE: Einbrecher erbeuten Bargeld

Dormagen (ots) - An der Balgheimer Straße drangen Einbrecher am ersten Weihnachtstag (Sonntag / 25.12.), zwischen 11:45 und 13:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Wertvollem. Ihre Beute war Bargeld. Als die Hauseigentümer heimkehrten, waren die Täter schon über alle Berge. Die alarmierte Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort.

Die Kripo sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im fraglichen Zeitraum beobachtet haben. Hinweise bitte an die 02131-3000.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes. Nähere Informationen auch zur Kampagne "Riegel vor!" findet man im Internet: www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell