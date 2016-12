POL-NE: Nachtrag: Brand im Reihenhaus - Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Grevenbroich-Wevelinghoven (ots) - Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 22.12.2016, 15:32 Uhr, über ein Feuer, das im Obergeschoss eines Reihenhauses in Wevelinghoven am Lerchenweg ausgebrochen war. Nachdem die Kriminalpolizei am Donnerstag (22.12.) die ersten Ermittlungen aufgenommen hatte, konnte am Freitag (23.12.) der eigentliche Brandort untersucht werden. Nach aktuellem Stand liegen keine Hinweise vor, die für eine vorsätzliche Brandstiftung sprechen. Das Ausmaß des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell