POL-NE: Automarder machen sich mit Päckchen davon

Meerbusch-Büderich (ots) - Die Kriminalpolizei sucht nach einem Geschenkedieb. In der Nacht zum Donnerstag (22.12.), zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr, brachen Unbekannte an der Kantstraße in den Kofferraum eines BMW Geländewagen ein. Am Morgen stellte die Besitzerin mit Erschrecken fest, dass Diebe sich mit mehreren Geschenken, darunter ein hochwertiges Apple iPhone, aus dem Staub gemacht hatten.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02131 3000.

Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, sollte man sich bewusst machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten.

